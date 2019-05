Fórum para a Competitividade vê economia a desacelerar para entre 1,4% e 1,6%

O Fórum para a Competitividade estima que a economia portuguesa cresça para entre 1,4% e 1,6% no primeiro trimestre, em termos homólogos. Em termos trimestrais, o crescimento ter-se-á situado entre 0,2% e 0,4%.

Na “Nota de Conjuntura” de abril, divulgada esta sexta-feira, a instituição considera que “com a clara deterioração do ambiente externo, as perspetivas para Portugal estão agora piores e já se torna mais difícil antecipar uma recuperação do mau desempenho das exportações no quarto trimestre de 2018, ideia reforçada pelo dados das contas externas dos primeiros meses”.

De acordo com as projeções, após desaceleração de 2,1% no terceiro trimestre de 2018 para 1,7% no quarto trimestre, a economia portuguesa deverá ter desacelerado de novo, para entre 1,4% e 1,6% no primeiro trimestre de 2019, em termos homólogos.

“Se, no primeiro trimestre de 2019, a produtividade continuar a apresentar valores negativos ou positivos mas muito baixos, isso dará um forte golpe na credibilidade do Programa de Estabilidade”, acrescenta.

O Fórum para a Competitividade defende ainda que “um aumento do PIB baseado no aumento da produtividade seria capaz de ter um triplo impacto sobre os salários”. Neste sentido, aponta para um efeito direto do PIB, um aumento do peso da massa salarial no PIB e a possibilidade de baixar impostos e aumentar os salários líquidos mais do que os salários brutos.