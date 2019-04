Fórum para a Competitividade vê economia nacional a crescer entre 1,3% e 1,6% este ano

O Fórum para a Competitividade estima que a economia portuguesa cresça entre 1,3% e 1,6% este ano, muito abaixo da meta de 2,2% inscrita pelo Governo no Orçamento do Estado para 2019.

Na “Nota de Conjuntura” de março, divulgada esta terça-feira, os economistas da instituição liderada por Pedro Ferraz da Costa justificam esta previsão com “a clara deterioração do ambiente externo, as perspetivas para Portugal estão agora piores e já se torna mais difícil antecipar uma recuperação do mau desempenho

das exportações no quarto trimestre de 2018”.

Entre as instituições nacionais e internacionais, o Conselho de Finanças Públicas (CFP) tem a estimativa mais baixa sobre a expansão da economia nacional este ano – 1,6%. Na semana passada, o Banco de Portugal também reviu em baixa ligeira as projeções, passando a estar alinhado com a Comissão Europeia, ao prever um crescimento do PIB de 1,7%. A OCDE continua a ser a instituição mais otimista, ao estimar 2,1%.

O Forum para a Competitividade refere que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em Portugal deverá fixar-se ligeiramente acima da média da União Europeia, mas dizem que tal “não corresponderá a qualquer tipo de convergência se, como até aqui, a produtividade continuar a divergir”.

“Neste momento, com as novas previsões para a zona euro (1,0% segundo a OCDE e 1,1 de acordo com o BCE) estamos em presença de uma desaceleração claramente mais pronunciada do que o normal. E isto acontece, quando ainda estamos apenas em março e ainda nenhum dos grandes riscos do ano se materializou: guerra comercial, Brexit, eleições europeias, etc”, salientam. “Ou seja, é muito provável que haja novas revisões em baixa das estimativas de crescimento para o conjunto do ano”.