Fórum Portugal Qatar é a nova associação para as relações empresariais bilaterais

É apresentada esta quinta-feira em Lisboa a associação sem fins lucrativos Fórum Portugal Qatar, que tem como objetivo estreitar as relações bilaterais sociais, culturais e empresariais entre os dois países.

A Associação pretende iniciar a promoção de eventos culturais bilaterais, dinamizar o turismo entre os dois países, partilhar e integrar conhecimento mútuo, no domínio da investigação em saúde, entre outras áreas.

“O Fórum Portugal Qatar é uma Associação sem fins lucrativos em crescimento e socialmente ativa, que agrupa uma vasta base de representatividade de diferenciados sectores da economia, que através de reuniões regulares e eventos de networking, pretende trabalhar várias áreas”, afirma Nuno Anahory, Fundador do Fórum Portugal Qatar.

“São tantas as áreas em podemos estabelecer relações win-win para os dois países, desde a Economia, a Saúde, o Turismo, a Cultura e, claro, o Desporto, uma vez que nos aproximamos a passos largos do Mundial 2022, que decorrerá no Qatar. Como todos sabemos, o futebol tem a capacidade de aproximar pessoas, pelo que pode funcionar como elemento agregador. Estamos na altura certa para apostar em dois países que têm muito a partilhar”, conclui Nuno Anahory.

“O Fórum Portugal Qatar procura novas parcerias estratégicas e um crescimento sustentado em rede, que assente no conhecimento dos respetivos mercados”, anunciam.

A Associação Fórum Portugal Qatar “pretende constituir-se como dinamizador de conexões, desenvolvimento de negócios e promoção de investimentos. Em julho de 2021, tinham já sido dados os primeiros passos ao ser atribuída ao Qatar a categoria de Observador Associado da CPLP”.