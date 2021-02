França desafia Europa e Estados Unidos a distribuir 5% das vacinas contra a covid-19 a países mais pobres

O presidente de França, Emmanuel Macron, desafiou a Europa e os Estados Unidos a alocarem 4% a 5% das vacinas contra a covid-19, que estão disponíveis nessas regiões, para os países mais pobres, em declarações ao Financial Times, posteriormente pela BBC. O governante alerta que se tal não acontecer as desigualdades vão aumentar.

“Não estamos a falar de biliões de doses no imediato, ou de biliões de euros. É sobre alocarmos 4% a 5% das doses das vacinas contra a covid-19 que temos disponíveis. Não vai mudar as nossas campanhas de vacinação”, disse ao Financial Times, citou a BBC.

O presidente de França sublinhou que a Alemanha, através da chanceler Angela Merkel, já defendeu a implementação de um programa de partilha de vacinas. Macron disse ainda esperar o apoio dos Estados Unidos nesta matéria.

Macron alertou que se não existir esta partilha de vacinas, com os países mais pobres, a China e a Rússia, vão ocupar esse vazio, criando uma “guerra de influência” sobre as vacinas, cita a BBC.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, já tinha alertado que 10 países administraram 75% das vacinas contra a covid-19, enquanto que 130 países ainda não receberam uma única dose da vacina contra a covid-19, refere a BBC.