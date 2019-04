Fraudes com cartões bancários: o que precisa saber (parte 2)

Cuidados redobrados podem ser a solução para evitar fraudes com os cartões de crédito ou débito.

Ficam alguns conselhos para ajudar a prevenir problemas com o “dinheiro de plástico”.

No momento de pagar com o seu cartão não se esqueça de verificar:

No que se refere ao pagamento em Terminais de Pagamento o consumidor deverá verificar cuidadosamente qual o valor que se encontra no visor do equipamento, assim evitará possíveis discrepâncias. Se encontrar diferenças, não digite o seu PIN . Se o fizer estará a dar o seu consentimento para efetuar o pagamento de um valor incorrecto.

Ao usar o cartão contactless

Se optar pelos novos meios de pagamento, nomeadamente o contactless, não se esqueça de solicitar um comprovativo de pagamento, assim ficará salvaguardado perante alguma irregularidade.

Recordamos que no uso do cartão contactless no terminal automático, se o valor for inferior a 20 euros e se ainda não tiver atingido o valor acumulado de 60 euros, não necessita de introduzir o PIN. No entanto, o código pode ser solicitado como medida adicional de segurança.

Deixamos, ainda, um importante alerta ao consumidor: Não repita a operação de pagamento, se o visor do terminal de pagamento automático não apresentar uma mensagem de que a tentativa de pagamento foi anulada ou malsucedida.

Quando faz uma compra online

Antes de fazer a compra, procure informações sobre o vendedor. Deve optar por cartões virtuais ou utilizar instrumentos de pagamento com segurança acrescida, devendo imprimir e guardar os registos das operações / pagamentos efetuadas.

Consultar periodicamente a sua conta e verifique os movimentos realizados.

Não facilite e “passe cartão” à sua segurança!

