Frente Comum marca greve nacional da função pública para 20 de março

De acordo com o texto aprovado, é pedido ao executivo socialista que “ausculte e envolva os municípios dos distritos de Bragança e de Vila Real neste processo de venda da concessão das barragens do Douro Internacional, Baixo Sabor, Feiticeiro e Foz Tua, levando em devida atenção as suas preocupações e pretensões”.