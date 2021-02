Função Pública tem 500 vagas para estágios. Salários de 995 euros

O Governo aprovou esta quinta-feira, 18 de fevereiro, um programa de estágios para a Administração Pública (AP) que vai ser lançado este ano.

Este programa “visa dar oportunidade a jovens para fazer estágios qualificados na AP e dessa forma rejuvenescer a AP e atrair jovens para as funções publicas”, disse hoje a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública no briefing do Conselho de Ministros.

Alexandra Leitão avançou que são “500 vagas distribuídas por vários serviços, definidos por portaria, durara nove meses e a bolsa equiparada a primeira posição remuneratória de técnico superior”, isto é, 995 euros mensais.

Em termos de calendário, a ministra prevê que o processo de candidatura tenha lugar em março e que “durante o mês de abril os estágios possam começar. É este o cronograma que temos planeado”.

O comunicado do Conselho de Ministros explica que hoje foi aprovado a “resolução que cria um programa extraordinário de estágios na Administração direta e indireta do Estado, a realizar durante o ano de 2021, destinado à carreira de técnico superior”.

O programa “EstágiAP XXI” é uma medida prevista no “Programa de Estabilização Económica e Social e visa valorizar as qualificações e competências dos jovens licenciados, promovendo a empregabilidade num contexto socioeconómico em que será necessário um excecional apoio à recuperação económica. Pretende-se ainda promover o rejuvenescimento da administração pública e atrair jovens qualificados para os serviços do Estado”, de acordo com o comunicado.