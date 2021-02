Funchal: 170 espaços comerciais já aderiram à iniciativa ‘Eu Compro Local’

A iniciativa ‘Eu Compro Local’, promovida pelo município do Funchal e pela Câmara do Comércio e Indústria da Madeira (ACIF), já contou com 170 espaços comerciais. A campanha iniciou-se em dezembro, e prolonga-se até 26 de fevereiro, e dá um cupão por cada 10 euros de compras. Estão marcados três sorteios. Um deles foi realizado a 30 de dezembro, 29 de janeiro, e a 26 de fevereiro.

“Ao todo já foram entregues cerca de cento e quatro mil e quinhentos cupões, o que demonstra bem que esta iniciativa, que visa apoiar o comércio do Funchal a fazer face aos constrangimentos provocados pela crise pandémica, tem sido bem recebida por todos e tem contribuído para estimular as pessoas a comprarem produtos regionais e a consumirem no nosso comércio local”, disse Idalina Vasconcelos, vice-presidente da Câmara do Funchal.

Os vencedores de cada sorteio, 60 no combinado dos três sorteios, recebem vales de 200 euros, assegurados pela autarquia do Funchal, que podem ser gastos em compras nas lojas aderentes.

A vice-presidente da Câmara do Funchal realça a importância da iniciativa para o comércio e para a dinamização da economia, e apela a que a população consuma no comércio local, “mantendo postos de trabalho e ajudando a mitigar todas as dificuldades que este sector atravessa”.

A iniciativa é gratuita para todos os comerciantes que podem aderir através do preenchimento de um formulário disponível no sítio do Município do Funchal. “A Autarquia relembra a todos os consumidores que devem estar atentos e solicitar os cupões a que têm direito”, salienta.