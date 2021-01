Funchal abre concurso internacional de 1,6 milhões de euros para renovação de veículos de recolha de resíduos

A Câmara Municipal do Funchal lançou um concurso internacional, no valor de 1,6 milhões de euros, que visa a aquisição de nove viaturas de resíduos sólidos urbanos, de 19 toneladas. Estas nove viaturas fazem parte de um total de cerca de 40 que vão renovar a frota de recolha de resíduos ao dispor da autarquia do Funchal.

“A Câmara do Funchal está num dos 10 municípios com maior nível de sustentabilidade em Portugal, pelo que importa continuar a investir para manter esse registo. Este investimento vai de encontro a esse propósito, para manter o Funchal ambientalmente sustentável”, disse Miguel Gouveia, presidente da Câmara do Funchal.

A reunião de câmara aprovou esta medida por unanimidade.

A reunião de Câmara do Funchal aprovou também por unanimidade um apoio ao associativismo desportivo, no valor de 45 mil euros “para entidade que trabalham o desporto ou atividades desportivas de interesse municipal”, anunciou o autarca.

Foram atribuídos ainda isenções e benefícios fiscais, para a reabilitação de dois edifícios situados em áreas de reabilitação urbana (ARU), um na Rua da Carreira e outro na Rua da Conceição.