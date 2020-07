Funchal adjudica centro integrado de gestão por 1,2 milhões de euros

A Câmara Municipal do Funchal, aprovou em reunião de Câmara, a adjudicação da obra do Centro Integrado de Gestão Municipal Autónoma, por 1,2 milhões de euros. A infraestrutura deve estar operacional em meados de 2021.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Gouveia, sublinhou que esta adjudicação terá agora que passa pelo visto do Tribunal de Contas.

O autarca considera que este centro vai assumir o Funchal como uma Smart City, referindo que a infraestrutura vai permitir centralizar a informação da cidade no mesmo local.

Miguel Gouveia diz que o centro será um ferramenta de apoio à decisão “muito mais assente” na ciência e não ficar ao sabor da percepção enviesada do momento”.

A reunião de Câmara aprovou uma obra de acessibilidade em Santo António que permite o alargamento do Caminho do Jamboto, e também a ligação do Caminho da Terra Chã até à Rua da Casa Branca.