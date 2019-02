Funchal adquire nova sinalética rodoviária por 105 mil euros

O município do Funchal procedeu à aquisição de nova sinalética rodoviária, e o respectivo mobiliário de suporte por 105 mil euros, com o objetivo de melhorar a segurança rodoviária do concelho.

Do material adquirido estão incluídos por exemplo sinalização vertical, barreiras, pilaretes e lombas. com a adjudicação desta sinalética a autarquia do Funchal refere que estão resolvidas as necessidades previstas para os próximos dois anos.

Com a aquisição deste equipamento o município diz que vai conseguir “assegurar a manutenção das devidas condições de sinalização nas vias rodoviárias” do Funchal e ainda atualizar a sinalização existente.

“Os materiais agora adquiridos potenciarão, igualmente, uma intervenção cada vez mais pronta dos serviços municipais em situações de necessária intervenção, bem como o aumento da qualidade da sinalização e uma resposta mais eficiente por parte dos serviços às solicitações efetuadas pelos munícipes”, acrescenta o município.