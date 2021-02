Funchal apresenta variação de 12% no valor da habitação

O Funchal apresentou uma variação de 12% no valor das vendas da habitação, no terceiro trimestre, dentro das cidades com mais de 100 mil habitantes, de acordo com os dados da Direção Regional de Estatística (DREM).

“Dentro das cidades com mais de 100 mil habitantes, o Funchal foi aquela onde a aceleração foi mais sentida, com um crescimento da taxa de variação homóloga de 2,2% no 2.º trimestre para 12,7% no 3.º trimestre de 2020”, explica a DREM.

No terceiro trimestre a Madeira voltou a ser a região do país com o valor mediano mais elevado na habitação (1.332 euros por metro quadrado), ficando atrás do Algarve (1.806 euros/m2), da Área Metropolitana de Lisboa (1.650 euros/m2).

A Madeira está também acima da média nacional que se situou nos 1.168 euros por metro quadrado. A Área Metropolitana do Porto (1.264 euros/m2), é a outra região do país com um valor acima da média nacional.

No terceiro trimestre a variação homóloga do valor mediano das vendas de alojamentos familiares por metro quadrado ficou em 12,2%, refere a DREM.