Funchal aprova alargamento de bolsas de estudo a mestrados integrados

A Câmara Municipal do Funchal aprovou, em reunião de Câmara, o regulamento que vai permitir estender as bolsas de estudo do ensino superior ao 4º e 5º de licenciaturas e a mestrados integrados. Este apoio já deve estar disponível no ano letivo 2020/2021.

A autarquia já tinha implementado bolsas de estudo ao ensino superior, mas estas só abrangiam o 1º, 2º e 3º ano de licenciaturas.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Gouveia, sublinhou que vê como um “importante desígnio” apostar na formação dos jovens, sublinhando que as bolsas de estudo ao ensino superior, concedidas pela autarquia, já permitiu apoiar mais de duas mil famílias no concelho do Funchal, numa verba que atinge os 1,7 milhões de euros.

Este regulamento é agora submetido a aprovação da Assembleia Municipal do Funchal, e caso seja aprovado já deve ficar disponível para o ano letivo de 2020/2021.

Miguel Gouveia disse ainda que a oposição “passou de mal-dizer para se associar a esta iniciativa e acaba por nos dar algum reconhecimento nesta matéria”.