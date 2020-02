Funchal aprova empréstimo de 11,5 milhões de euros para renovar redes de água e frotas do ambiente

A reunião da Câmara Municipal do Funchal aprovou dois empréstimos, que totalizam 11,5 milhões de euros, com o intuito de renovar redes de águas e de reforçar as frotas do ambiente.

O presidente da autarquia, Miguel Gouveia, referiu que o empréstimo para a renovação das redes de água está relacionado com a segunda fase das obras que visam monitorizar e controlar as perdas de água no concelho, num total de 10 milhões de euros, sendo que o município procura financiamento de “5,5 milhões que não são comparticipados pelo POSEUR, por fundos comunitários, e vamos pedir um empréstimo para que essa obra possa ir para o terreno”.

A segunda fase desta obra de renovação das redes de águas abrange todos os concelhos do Funchal, com excepção das freguesias de São Martinho, Santo António e São Roque, que fazem parte da primeira fase do investimento.

Para a renovação da frota do Departamento de Ambiente da Autarquia, vão estar disponíveis 5,9 milhões de euros, que vão incluir a aquisição de 40 viaturas, nos próximos três anos, entre as quais veículos para a recolha de resíduos sólidos urbanos, e para veículos que assegurem a transferência de resíduos para a Meia Serra.