Funchal aprova isenção para nova campanha de vacinação para animais

A Câmara Municipal do Funchal aprovou, em reunião de Câmara, por unanimidade a isenção de qualquer tipo de pagamento para a sexta campanha de vacinação e profilaxia do município. A iniciativa vai passar por todas as juntas de freguesia do concelho e inclui vacinação anti-rábica para cães e gatos, boletim sanitário do animal, chips de identificação, e desparazitante.

O presidente da autarquia do Funchal, Miguel Gouveia, disse que esta campanha é importante tendo em conta que 40% da população tem pelo menos um cão ou gato em casa.

O autarca salientou ainda que as campanhas que já foram realizadas no Funchal abrangeram 2 mil e 700 animais.