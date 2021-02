Funchal arranca com Viveiro de Lojas em março para incentivar novos negócios

O Viveiro de Lojas do Funchal, uma incubadora para novas marcas e ensaio para novas negócios, vai arrancar em março. A iniciativa permite que a cada seis meses, seis empreendedores da cidade testem o seus produtos, sem os custos que estão associados à abertura de um espaço próprio. Iniciativa implica investimento da autarquia de 32 mil euros.

“Este é o mais recente projeto de incentivo ao empreendedorismo da Câmara do Funchal e que oferece aos investidores que estão a começar os seus negócios, uma oportunidade única para ter um espaço, sem as despesas e os riscos associados a ser recém-chegado ao mercado concorrencial, e pode testar, dar a conhecer o seu produto e chegar à conclusão se este é adequado ao mercado e se o seu negócio é viável”, explicou Miguel Gouveia, presidente da Câmara Municipal do Funchal.

“O que se pretende de facto é que após a incubação dos seis meses os empreendedores, a sós ou em parceria, abram as portas dos seus negócios”, acrescentou o autarca.

Depois destes seis meses, será aberto um novo concurso, onde serão selecionados outros empresários para fazer uso do espaço.

O presidente da autarca do Funchal sublinhou que este projeto é mais um passo para a “revitalização do comércio e serviços” do Funchal, e vai ajudar “a densificar o tecido comercial local com novos e diferenciados conceitos, numa altura extremamente difícil para este sector por conta dos efeitos da crise pandémica. Para além disso, tem um impacto notório na reabilitação do património e na atratividade turística da nossa cidade”.

O Viveiro de Lojas vai funcionar de segunda-feira a sexta-feira das 10h00 às 18h00.

As candidaturas ao Viveiro de Lojas podem ser feitas em https://cutt.ly/vkJQyHI.