Funchal articula com mayor de Bridgwater estratégias para defesa do emigrante madeirense no Reino Unido

O município do Funchal aproveitou a visita de Diogo Rodrigues, mayor de Bridgwater, no Reino Unido, à Região Autónoma, de onde é natural, para articular com o governante posições na defesa dos emigrantes madeirenses neste território.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, destacou o orgulho que possui devido ao papel que Diogo Rodrigues tem tido relevo nos assuntos relacionados com a emigração portuguesa.

“Estamos a falar do primeiro mayor português em terras britânicas, sendo ele uma referência para a integração da comunidade portuguesa e lusodescendente naquele país, ao ponto de assumir hoje um papel cívico e político de tanto relevo”, disse o autarca.

Esta visita de Diogo Rodrigues, à Região, de onde é natural, serviu também para dar continuidade às visitas oficiais que o executivo camarário do Funchal tem feito ao Reino Unido.