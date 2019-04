Funchal candidatou Festival Gastronómico do Atlântico para prémios da AHRESP

O Funchal decidiu candidatar o Festival Gastronómico do Atlântico aos prémios da Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP). A Câmara do Funchal é uma das embaixadoras oficiais desta edição do evento.

O festival foi um dos seleccionados para votação final de entre 500 candidaturas que foram apresentadas. O evento concorre na categoria de ‘Contributo para a Defesa da Gastronomia como Património Nacional’.

A votação vai decorrer em http://www.premiosahresp.pt/#VotingForm, e o resultados são conhecidos a 24 de maio.

O Festival Gastronómico do Atlântico tem como autor o ‘chef’ Octávio Freitas e realiza-se na Praça do Peixe no Mercado dos Lavradores.

A autarquia do Funchal incentiva a toda a população a “ajudar a distinguir a gastronomia regional” bem como os “restaurantes e profissionais do setor e eventos de qualidade” com a marca Funchal.