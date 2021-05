Funchal dinamiza Semana do Ambiente de 30 de maio a 8 de junho

A Câmara Municipal do Funchal assinala, na próxima semana, o Dia Mundial do Ambiente, com a dinamização de um vasto leque de atividades que irão decorrer entre os dias 30 de maio e 8 de junho. A Semana do Ambiente 2021 visa sensibilizar a população para compreender a proatividade ambiental, os desafios ambientais a nível global, e a necessidade de tornar o Funchal uma cidade cada vez mais sustentável.

Assim sendo, a partir do dia 30 de maio, vai estar patente na Praça da Restauração a exposição “Todos juntos por mais Cidadania Ambiental”, que pretende alertar a população em geral para a necessidade de todos nós mudarmos os nossos hábitos, pois estamos a consumir cada vez mais recursos naturais e temos cada vez menos tempo para reverter esta situação e minimizar os impactos que estamos a causar ao ambiente e ao nosso planeta.

Na próxima segunda-feira, dia 31 de maio, após a inauguração oficial da exposição, serão entregues vouchers ECO CARTÃO ESCOLA aos estabelecimentos de ensino que estão incluídos neste projeto da Autarquia. Esta iniciativa visa incentivar a comunidade escolar a aperfeiçoar as boas práticas ambientais no domínio da gestão de resíduos sólidos – deposição seletiva de resíduos.

O dia 1 de junho será dedicado à Compostagem Comunitária, com a entrega do composto resultante do projeto que a Câmara implementou desde o passado mês de dezembro no Conjunto Habitacional da Quinta Falcão IV. O compostor comunitário é constituído por três unidades de mil litros, sendo que o produto resultante da compostagem será agora entregue aos participantes desta iniciativa para que utilizem nas suas hortas/jardins.

Por sua vez, na manhã do dia 2 de junho, vai ser realizada na Sala da Assembleia Municipal a conferência “Cidadania Ambiental”, que vai ter como oradores convidados: Susana Fonseca, da Associação Sistema Terrestre Sustentável – ZERO; Alex Faria, da Associação Académica da Universidade da Madeira; e Raimundo Quintal, da Associação do Parque Ecológico da Madeira. A participação é gratuita, mediante inscrição através deste endereço.

O painel vai abordar a cidadania ambiental em casa, em família, no trabalho e no lazer, introduzindo nesta temática o percurso, a experiência e conhecimento de cada um. É importante relembrar e debater que a cidadania ambiental é da responsabilidade de todos nós e que tem de ser colocada em prática todos os dias.

No mesmo dia, às 15h, vão ser entregues, no Átrio dos paços do Concelho, os prémios aos vencedores do concurso de ideias “Uma Escola, Um Jardim”, lançado pelo Departamento de Ambiente.

Já no dia 4 de junho, às 15h, vai haver a entrega de cheques solidários ao Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro e ao Centro da Mãe, resultado da campanha “A CMF doa 1 € por cada tonelada de resíduos de embalagem enviada para reciclagem” e cada instituição vai receber 7 mil 569 euros.

As comemorações da Semana do Ambiente 2021 terminam, na Sala da Assembleia da CMF, no dia 8 de junho, Dia Mundial dos Oceanos, com a ação de formação no âmbito da Associação Bandeira Azul da Europa intitulada “Preservação de ecossistemas – O papel da Autarquia do Funchal”.