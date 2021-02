Funchal distinguido como município amigo do desporto

O Funchal foi distinguido como município amigo do desporto pela a Associação Portuguesa de Gestão do Desporto (APOGESD), pelo quinto ano consecutivo. O Funchal recebeu também o prémio ‘Intervenção Covid-19 do Ano 2020’ devido às boas práticas desportivas durante a pandemia, refere a autarquia.

O prémio ‘Município Amigo do Desporto’, da APOGESD, analisa dez áreas: Organização desportiva, Instalações desportivas, Eventos desportivos, Programas desportivos, Estratégias de sustentabilidade ecológica, Desporto solidário, Parcerias, Realidade Desportiva, Legislação, Marketing e Inovação.

“Este prémio é o reconhecimento de todo o trabalho de boas práticas que tem sido desenvolvido ao longo dos últimos anos pelo Município do Funchal, um trabalho que realizamos em parceria com as associações, clubes e atletas da nossa cidade, com vista a assegurar que a prática desportiva chegue a todos os funchalenses e a vincar a importância da atividade física na melhoria da qualidade de vida”, disse Dina Letra, vereadora na Câmara Municipal do Funchal.

A vereadora disse que o Funchal recebeu também um galardão pelas políticas desportivas implementadas durante a pandemia e que “vem premiar as diversas iniciativas que rapidamente adaptamos e dinamizamos nas redes sociais, onde procuramos fazer com que o isolamento não fosse motivo para que as pessoas deixassem de ser ativas e adotassem comportamentos sedentários”.

Dina Letra disse que é gratificantes ver que o trabalho desenvolvido no Funchal, relativo à atividade física e desporto, seja referência a nível nacional.

“O desporto para todos é um dos eixos fundamentais da visão deste Executivo para o presente e para o futuro da cidade do Funchal, e vamos continuar a fazer tudo o que está ao nosso alcance, e a moldar-nos a esta nova realidade, para encontrar soluções que permitiram que a atividade física e o desporto continuem a fazer parte da vida dos funchalenses, pois reconhecemos a sua importância no bem-estar e na saúde de cada um de nós, e também na dinamização da economia local”, disse a vereadora.