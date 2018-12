Funchal enfeitado com três milhões de lâmpadas este natal

O Funchal tem cerca de três milhões de lâmpadas este natal.

Ruas como a Fernão Ornelas, o Largo do Phelps e a rua do Carmo, estão enfeitadas tendo por base a “era do ouro branco”.

“Os quadros decorativos para esta zona apresentam iluminações com predominância de branco brilhante que se decompõe em pequenas luzes, numa evocação dos grãos de açúcar, que são uma imagem duradoura da História da Madeira”, explicou Paula Cabaço, secretária regional do Turismo e Cultura.

Em outras ruas explicou o Governo Regional existem outras decorações “marcantes da quadra natalícia” mas que mostram “a história, tradição, sabedoria e música” madeirenses, diz o governo regional, acrescentando que se cruza ainda o “carácter urbano do Natal contemporâneo e o carácter do Funchal como marco de atração de viajantes” de todo o mundo.

Em ruas como a Sé Catedral, a rua da Sé e a rua do Aljube os enfeites foram com motivos natalícios religiosos.

“Na entrada da Sé Catedral estão colocados três anjos, com a altura de três metros e meio cada um, de design original e inovador. Os anjos tocam instrumentos musicais, harpa e violinos” e têm animações diárias (espetáculos de luz e som) às 18:00,19:00, 20:00 e 21:00″, refere o executivo.

No cais da cidade existem motivos alusivos às viagens, por se tratar do ponto de partida da ilha. O Funchal tem ainda cinco pinheiros, um deles na Praça do Povo, junto ao cais da cidade, com 30 metros de altura, enquanto os restantes fazem alusão ao Brasil, ao Reino Unido, a África do Sul e à Venezuela, numa alusão à diáspora madeirense.