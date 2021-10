Funchal: executivo liderado por Pedro Calado deve tomar posse a 20 de outubro

O executivo da Câmara Municipal do Funchal, liderado por Pedro Calado, espera tomar posse a 20 de outubro, informou a candidatura Funchal Sempre à Frente, constituída por PSD/CDS-PP.

Até à tomada de posse o eleito presidente da Câmara do Funchal, com maioria absoluta, Pedro Calado tem desenvolvido visitas aos serviços da autarquia com o intuito de “contactar os trabalhadores e inteirar-se dos problemas ou necessidades que possam existir”.

Uma das mais recentes foi a visita ao Departamento de Ambiente e Salubridade, onde foi acompanhado por Cristina Pedra, que será vice-presidente, e de Bruno Pereira, vereador.

Nesta visita ficou a promessa de reforço de meios e de melhoria da gestão da recolha de resíduos no Funchal.

A candidatura liderada por Pedro Calado referiu que antes da eleições uma das queixas estava ligada ao parque automóvel, “com 70% das viaturas paradas devido a avaria”, a falta de pessoal e de fardamento.

Pedro Calado garantiu que quer proporcionar melhores salários, a valorização da progressão das carreiras, o reforço de meios humanos e físicos, a aquisição de mais viaturas, a contração de mais condutores e cantoneiros, e uma organização nos serviços de modo a alterar o que está a funcionar mal.

O eleito presidente da Câmara do Funchal efetuou também uma visita à Loja do Munícipe e Sociohabita.