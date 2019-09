Funchal implementa sistema de controlo e monitorização de fugas de água que permite poupar até 4,5 milhões de euros

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) está a implementar um sistema para controlo e monitorização de fugas de água, através de telegestão. Este sistema prevê uma poupança anual de até 4,5 milhões de euros.

“Este projeto está atualmente em fase-piloto, mas depois de concluído, permitirá ao Funchal cumprir com a meta prevista no Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais (PEAASAR), estabelecida em 15% de perdas reais”, destacou o Vereador Rúben Abreu, que tem o pelouro das Águas e Saneamento Básico.

“Atualmente encontramo-nos nos 64%, pelo que no final do tempo de implementação e maturação do projeto, através do aumento da eficiência do sistema de abastecimento de água, poderemos atingir uma poupança anual de cerca de 4,5 milhões de euros”.

O Vereador falava na abertura de uma conferência promovida pela Autarquia na quinta-feira, no âmbito da semana Global pelo Clima, que contou com a presença de Rui Santos Silva, o autor do projeto, e ainda Gustavo Silva, da parte do Observatório Oceânico da Madeira.