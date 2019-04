Funchal introduz alterações no sistema de pagamento da água

A Águas do Funchal vai introduzir alterações no seu sistema de cobrança da água e saneamento básico. A modificação permite que os utilizadores regularizem uma factura em atraso, através de multibanco, num prazo máximo de 15 dias. Com isto deixa de ser necessário a deslocação ao serviços da Loja do Munícipe. Os juros passam a ser cobrados na factura seguinte.

“Este é mais um avanço nas políticas de desmaterialização, desburocratização e de modernização administrativa do atual Executivo”, afirmou Miguel Gouveia, vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal. Para o autarca a alteração introduzida pela Águas do Funchal traz uma “grande mais-valia” em termos de conforto.

“O munícipe deixa de estar obrigado a deslocar-se à Loja do Munícipe para a regularização da fatura em atraso, quando falha o prazo por uma questão de dias. Verifica-se, desta forma, uma evidente simplificação do processo de pagamento e acreditamos que este novo formato poderá, inclusive, prevenir situações de Execução Fiscal”, explicou.

O autarca lembrou ainda a introdução da fatura da água por correio eletrónico, que já conta com certa de 4 mil contas, e ainda o conceito de bom pagador, que permite que um munícipe que não incorra em qualquer incumprimento no pagamento de faturas da água nos 12 meses anteriores, possa beneficiar de um adiamento da execução fiscal em caso de atraso no pagamento, como medidas introduzidas pelo executivo camarário que privilegiam os interesses dos munícipes.