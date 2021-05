Funchal investe 120 mil euros no reforço e modernização de papeleiras

A Câmara Municipal do Funchal vai investir 120 mil euros na instalação de 21 papeleiras inteligentes em sete pontos do concelho, divididos pelas freguesias de São Martinho, Sé e Santa Maria Maior. A aquisição destes equipamentos dotados de um compactador alimentado a energia solar já foi adjudicada, e estes serão agora instalados em pontos do Funchal com elevado fluxo de pessoas e com elevada produção de resíduos recicláveis, em mais um projeto cofinanciado pelo POSEUR (Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos).

O Presidente da Câmara, Miguel Silva Gouveia, realçou que “estes equipamentos possuem uma capacidade de armazenamento oito vezes superior aos contentores convencionais e, devido ao sistema de compactação automático movido a energia solar, permitirão fazer uma melhor gestão e planeamento da recolha seletiva que é realizada pelo Município, e que é uma referência nacional”.

O autarca referiu que na prática, a implementação deste sistema vai permitir reforçar a rede de recolha seletiva de resíduos, potenciando um aumento da taxa de recolha seletiva e a redução das necessidades e dos custos de recolha, tendo em conta o aumento da eficiência da operação.

Os locais de implantação são nos Jardins do Lido, na Avenida Sá Carneiro, na Avenida do Mar (entrada do Cais), na Avenida Arriaga (junto ao Teatro Municipal e junto à Caixa Geral de Depósitos), na Rua Dr. Fernão de Ornelas e na Rua D. Carlos I (junto ao teleférico).

“Esta solução irá, ainda, contribuir para reduzir fenómenos de deposição de resíduos fora dos contentores, devido ao rápido enchimento das papeleiras convencionais, conferindo à cidade um aspeto cada vez melhor, na linha do trabalho que já temos vindo a realizar ao longo dos últimos anos com as ilhas ecológicas”, frisou Miguel Silva Gouveia.

As papeleiras inteligentes estão dotadas de equipamento de controle do nível de enchimento, que será monitorizado através de um programa informático próprio, através do qual será possível gerir com eficiência a recolha dos resíduos recicláveis nelas depositados.

“Ao reforçarmos a rede de deposição seletiva de resíduos nos espaços públicos do Município, estaremos a diminuir a premência de recolha e de tratamento de resíduos indiferenciados e a aumentar a taxa de recolha seletiva e de reciclagem do Município, que é neste momento responsável por cerca de dois terços da recolha seletiva da Região Autónoma da Madeira”, sublinhou.