Funchal investe 380 mil euros em rede de água e saneamento básico no Bairro dos Moinhos

A Câmara Municipal do Funchal vai alocar 380 mil euros para remodelar as redes de abastecimento de água e de saneamento básico no Bairro dos Moinhos. O investimento conta com cofinanciamento pelo POSEUR.

Serão substituídos cerca de 1600 metros de redes de conduta de água potável e cerca de 1400 metros de redes de saneamento básico. Além disso vai existir uma nova infraestrutura de redes de águas pluviais, uma nova rede de combate a incêndios, com a instalação de 9 marcos de incêndio de alto débito e duas bocas de incêndio.

“É uma reivindicação antiga da população do Bairro dos Moinhos que espera por esta intervenção há cerca de quarenta anos. Este Executivo camarário conseguiu colocar esta empreitada no terreno, procedendo a uma melhoria das infraestruturas da rede de água potável, saneamento básico, e também à criação de uma rede de águas pluviais que permitirá, dada a inclinação do bairro, fazer uma correta drenagem das águas da chuva que costumam causar alguns constrangimentos quando os níveis de precipitação são muito elevados”, disse miguel gouveia, presidente da Câmara Municipal do Funchal.

Os trabalhos no Bairro dos Moinhos vão estender-se até ao início do próximo ano. O autarca sublinhou que “estas são intervenções bastante complexas e que sabemos que causam alguns transtornos, mas são cruciais para a melhoria da qualidade de vida da população residente e para o desenvolvimento da cidade, prosseguindo um objetivo que para nós é fundamental, que é questão da sustentabilidade ambiental do Funchal”.

Miguel Gouveia acrescentou que “como se constata mais uma vez, e apesar de todas as condicionantes que nos tentam impor, a Câmara Municipal do Funchal não baixa os braços e trabalha, diariamente, com empenho e dedicação, no sentido de encontrar novas soluções para a cidade. Esta é uma intervenção que será determinante para melhorar o funcionamento das redes de água e das condições sanitárias, e é, sobretudo, um trabalho integrado e de futuro, em nome da segurança, da sustentabilidade e da qualidade de vida das populações”.