Funchal investe 52 mil euros para reabilitar Aqueduto do Ribeiro Seco

A Câmara Municipal do Funchal vai alocar 52 mil euros para reabilitar o Aqueduto do Ribeiro Seco.

“Esta obra tem como objetivo principal restaurar e conversar o histórico Aqueduto do Ribeiro Seco, centrando-se os trabalhos na recuperação e tratamento de toda a estrutura metálica de suporte da conduta, e também na reabilitação dos pilares de suporte em betão, o que inclui a retirada do betão degradado, tratamentos dos elementos em ferro e a aplicação de uma nova camada de betão”, explicou Miguel Gouveia, presidente da Câmara Municipal do Funchal.

A autarquia realizou uma avaliação prévia do estado de conversação do aqueduto, de forma a “possibilitar uma intervenção criteriosa recorrendo a metodologias de intervenção apropriadas ao contexto cultural, arquitetónico e funcional do espaço”.

O autarca sublinhou que a valorização do Aqueduto do Ribeiro Seco, insere-se na estratégia que a Câmara do Funchal possui para a valorização do “património com valor histórico e emocional para a cidade do Funchal e para os funchalenses”. Miguel Gouveia sublinhou que o Funchal enquanto cidade turística por excelência, deve continuar a “proteger, promover e divulgar, para memória coletiva, tudo aquilo que constitui património da nossa História comum”.