Funchal investe 9,2 milhões de euros na segunda fase das obras para sistema de controlo e monitorização de fugas de água

São 9,2 milhões de euros de investimento para a segunda fase das obras de controlo e monitorização de fugas nas redes de água do concelho, associada ao sistema de telegestão existente. A obra é comparticipada em 45% pelo programa comunitário POSEUR, enquanto que a restante verba é assegurada por um empréstimo bancário contraído pela Câmara Municipal do Funchal.

“Com a segunda fase do projeto, que tem cerca de 426 km de extensão de condutas principais e 25.680 ramais, vamos poder atingir uma poupança anual de cerca de 17 milhões de metros cúbicos de água face ao consumo atual”, disse Miguel Gouveia, presidente da Câmara Municipal do Funchal.

A primeira fase da obra, vem de março de 2020, e incluiu as freguesias de São Martinho, Santo António e São Roque.

A segunda fase da obra inclui “as restantes freguesias do Funchal que no total representam 60% da rede, pelo que será a maior obra de modernização de redes de água da Madeira”, considera o presidente da autarquia do Funchal.

“O investimento na modernização das redes de águas do Funchal é verdadeiramente uma aposta do concelho para a próxima geração. Naquilo que nos compete, continuaremos a mostrar trabalho para que o futuro do Funchal seja alicerçado na sustentabilidade ambiental, na eficiência dos serviços públicos e na melhoria da qualidade de vida para todas as famílias funchalenses”, afirmou o autarca.