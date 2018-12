Funchal já finalizou diagnóstico de carências habitacionais do concelho

O diagnóstico das carências habitacionais do Funchal já está finalizado, anunciou esta terça-feira Paulo Cafôfo, presidente da Câmara Municipal do Funchal.

“Este diagnóstico permitiu identificar as reais necessidades habitacionais dos munícipes que vivem em situações precárias e indignas e planear uma intervenção adequada e integrada, que responda às carências efetivas do concelho”, explicou Cafôfo.

Entre os principais eixos de intervenção vai estar áreas como: o incentivo ao arrendamento, a reabilitação do edificado, a reabilitação de núcleos degradados e a construção de novos empreendimentos de habitação social.

O autarca defendeu ainda que só com a existência de uma estratégia municipal, na área de habitação, é que se pode ser capaz de “capitalizar os instrumentos e as linhas de financiamento” que o Governo da República nos coloca à disposição, durante a sessão de apresentação dos novos instrumentos de apoio à promoção pública de habitação que decorreu esta terça-feira no Teatro Municipal Baltazar Dias.