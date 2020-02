Funchal já gastou 2,9 milhões de euros em programas de ocupação em contexto de trabalho

A Câmara Municipal do Funchal já gastou 2,9 milhões de euros em programas de formação e ocupação em contexto de trabalho, em cinco anos, formando 445 pessoas.

Esta semana foram entregues mais 42 diplomas referentes a estes programas de formação e ocupação em contexto de trabalho. O presidente da autarquia do Funchal, Miguel Gouveia, destacou o “empenho e profissionalismo” dos formando que adquirem “novas competências profissionais e contribuem para a melhoria da qualidade dos serviços” da Autarquia.

“Os 445 formandos que já passaram, desde a criação deste programa, pelos serviços camarários representam o concretizar, na prática, da aposta deste Executivo na formação dos munícipes e nas políticas promotoras da reinserção no mercado de trabalho”, reforçou o autarca.

Miguel Gouveia referiu que gostaria de ver este programa alavancado por fundos comunitários. “Neste último quadro comunitário de apoio não foi possível aos municípios a candidatura ao Fundo Social Europeu para políticas públicas de emprego”, disse.

“No próximo quadro de apoio comunitário vamos propor que a Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira (AMRAM) seja constituída um Beneficiário Responsável pela Execução de Política Pública (BREEP), a par do Instituto de Emprego da Madeira, e desta forma os municípios, que são as entidades que têm conhecimento muito mais próximo dos problemas socioeconómicos dos cidadãos, possam ter um papel mais interventivo e associar este investimento a uma componente do Fundo Social Europeu para que, com mais recursos, se possa criar programas mais abrangentes, aumentando o universo de beneficiários”, afirmou o autarca.