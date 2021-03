Funchal lança concurso público para concessões comerciais no Mercado da Penteada

A Câmara Municipal do Funchal anunciou o lançamento do concurso público para a atribuição de direitos de exploração de quatro espaços comerciais no Mercado da Penteada.

“Neste concurso para a exploração de quatro espaços destinados à atividade comercial, pretendemos dotar a oferta do Mercado da Penteada com um espaço para venda de produtos biológicos, uma barbearia, uma lavandaria e um serviço de refeições de takeaway com frango assado. Estes são serviços que vão ao encontro dos anseios manifestados pelos clientes do mercado, sendo que refletem, igualmente, a nossa estratégia municipal no sentido de captar novos visitantes a este espaço”, disse Miguel Gouveia, presidente da Câmara Municipal do Funchal.

O autarca disse ainda que “numa época onde os investimentos atingem os mínimos por conta da crise pandémica, continuamos a nossa aposta na retoma económica da cidade, promovendo o investimento e a criação de emprego. A Câmara Municipal do Funchal vai continuar a trabalhar para encontrar novas soluções para os tempos conturbados que vivemos, sendo um parceiro estratégico no combate social, cultural e económico, que será necessário para fazer face às dificuldades que os munícipes e os comerciantes estão a enfrentar”.

Os interessados devem consultar o concurso no site da Câmara Municipal do Funchal e enviar as propostas para: concurso-penteada@cm-funchal.pt. A mensagem deve ser enviada com recibo de entrega e de leitura até às 17:00 horas do dia 15 de março.

Pode consultar também o processo das 9h00 às 16h00 na Divisão de Mercados da Câmara Municipal do Funchal, situada no Mercado dos Lavradores. Pode solicitar este mesmo documento através do seguinte endereço de e-mail: unidade.mercados@cm-funchal.pt ou então consultar o processo no site da Câmara Municipal do Funchal.