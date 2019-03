Funchal oficializa contratação de 30 novos bombeiros

O município do Funchal oficializou a contratação de 30 novos bombeiros, através do juramento de fidelidade que se realizou esta sexta-feira. Foram ainda apresentadas as três novas viaturas pesadas para os Bombeiros Sapadores da cidade no valor de 860 mil euros.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, referiu que estes bombeiros estão “mais preparados” do que nunca e que o corpo de bombeiros sapadores passa a contar com “profissionais valorizados, gente nova, mais formação e melhores meios”. O autarca disse ainda que “conseguir contratar gente ao fim de duas décadas foi ultrapassar o maior de todos os nossos obstáculos” na área da Proteção Civil Municipal.

Cafôfo lembrou ainda o investimento de 3,5 milhões de euros feito nos Bombeiros do Funchal através da aquisição de viaturas e equipamentos, na beneficiação do Quartel e na melhoria generalizada das condições de trabalho da corporação.