Funchal pede intervenção do Governo Regional na zona do tampão verde

A vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Idalina Perestrelo, pediu que o Governo Regional procedesse a uma intervenção na zona do tampão verde, que faz a transição entre a malha urbana e a área florestal da cidade, que tem sido infestada por eucaliptos. A autarca alerta para a necessidade de se realizar uma reconversão no local no sentido de se prevenir contra os incêndios florestais.

A autarca falava durante uma acção realizada no Parque Ecológico do Funchal, de celebração do Dia Mundial da Árvore e da Floresta, que inclui um programa que se prolonga pelo mês de março, e que deve reunir cerca de 1000 participantes de 26 instituições.

Durante o evento Idalina Perestrelo disse que existem “zonas críticas”, que carecem de intervenção, entre as quais as do chamado tampão verde, um investimento do Governo Regional que “não teve consequências”.

Idalina Perestrelo afirmou ainda que o trabalho desenvolvido pelo município, nomeadamente no Parque Ecológico, “pode e deve servir” de exemplo ao Governo Regional.

A autarca sublinhou que o Parque Ecológico do Funchal é um exemplo de preservação da natureza, lembrando a reflorestação de 400 hectares que está em curso no valor de 1,4 milhões de euros.

“A autarquia está no terreno ao longo de todo o ano, com ações que vão desde a reflorestação, passando pela preparação das plantas em viveiro e pela limpeza de plantas invasoras, num trabalho integrado e bem planeado, que está a dar frutos” sublinhou a vereadora da Câmara do Funchal. Idalina Perestrelo acrescentou ainda que é importante saber como “proteger e conservar” o património contido no Parque Ecológico.

