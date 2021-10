Funchal: Pedro Calado quer valorizar e fazer crescer oficina solidária

O eleito presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, quer fazer crescer o projeto da Oficina Solidária, através da Sociohabita. Esta iniciativa promove a restauração de móveis que depois são doados a famílias carenciadas.

O autarca refere que a Oficina Solidária apoia cerca de 50 famílias por ano, mas salienta que o projeto pode crescer mais, reforçando que esta iniciativa “não teve atenção devida por parte da Câmara Municipal do Funchal nos últimos oito anos”.

Pedro Calado, que foi acompanhado pelo vereador eleito Bruno Pereira, defendeu parcerias com entidades privadas, ou com outras instituições, que trabalham com famílias com dificuldades económicas, “no sentido de fazer crescer o número de pessoas que são abrangidas neste momento”.

A Oficina Solidária está localizada no edifício da antiga Penha d’Águia e foi cedida por um particular em regime de comodato, e é dinamizada pela arquiteta Carolina Brederode.