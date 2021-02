Funchal poupa 200 mil euros com instalação de nova iluminação pública

A Câmara Municipal do Funchal espera poupar 200 mil euros com a instalação de nova iluminação pública. Já foram substituídas mais de 1000 luminárias, desde 2016, refere a autarquia.

“Estes investimentos que a Câmara do Funchal tem realizado em diferentes locais da cidade na rede de iluminação pública, com a substituição das luminárias antigas por luminárias de nova tecnologia LED, que destacam-se, desde logo, pela redução significativa dos custos de consumo, têm contribuído também para a manutenção dos níveis de iluminação adequados e para a melhoria da segurança destes espaços de partilha comum. Durante quatro anos com estas alterações ao nível da iluminação pública já conseguimos uma redução de custos superior a 10%, o que significa uma poupança de 200 mil euros anuais em fatura energética. São investimentos que no seu todo representam a substituição de mais de mil lâmpadas, colocação de colunas rodoviárias e posteletes em zonas rurais”, acrescenta Miguel Gouveia, presidente da Câmara Municipal do Funchal.

O autarca diz ainda que a substituição de iluminação antiga vai ser alargada, em parceria com a Empresa de Eletricidade da Madeira, a outros locais da cidade. Miguel Gouveia refere que o “tempo de vida útil destas novas lâmpadas LED é de 100 mil horas, traduzindo-se em 20 anos de utilização, tendo em conta o tempo médio de uso”.

Miguel Gouveia refere que a substituição da antiga iluminação, por tecnologia LED, permite ao município manter o seu compromisso com a sustentabilidade, e com o Pacto dos Autarcas, e coloca a cidade “no caminho da eficiência energética e das boas práticas de sustentabilidade a nível europeu”.