Funchal prevê abrir mais três núcleos locais de proteção civil

O Funchal vai inaugurar um núcleo local de proteção civil no Curral dos Romeiros, este sábado, e prevê abrir mais três na Corujeira, Lajinhas e na Alegria, que se vêm juntar aos dois que estão em funcionamento.

“Vem alterar a perspectiva de auto-proteção e de segurança das população. As pessoas que estão nesses núcleos tiveram formação e as instalações estão equipadas com um kit de equipamentos para intervenção em incêndios”, explicou Paulo Cafôfo, presidente da Câmara Municipal do Funchal.

Os kits são de primeira intervenção, disse o autarca, e os formandos estão cientes da postura e comportamento que devem ter em situações de risco.

“Os núcleos locais de protecção civil é uma prática de democracia participativa”, acrescentou.

O autarca salientou ainda o forúm que se vai realizar a 29 de março relativo às boas prácticas de cidadania, e ainda para 22 de março onde os 30 recrutas dos Sapadores do Funchal vão fazer o juramento de fidelidade.

Nesta altura serão ainda apresentadas três viaturas, no valor de 860 mil euros, para combate a incêndios florestais, que estão adaptadas para a interface urbana florestal.

“Os veículos estão pensados para as zonas altas. Têm uma dimensão que se adequada a rede viária reduzida”, referiu o autarca.