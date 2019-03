Funchal promove Festival de Teatro de Rua

O Festival de Teatro de Rua , uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal, em parceria com a Fundação INATEL e com o Teatro Bolo do Caco, vai decorrer nos dias 11, 12 e 13 de abril.

Esta iniciativa leva às ruas e praças do município projetos regionais e nacionais de teatro, numa manifestação cultural a céu aberto, em interação com o público e com os espaços envolventes.

O Presidente da CMF, Paulo Cafôfo, disse na apresentação deste evento que o festival tem também o objetivo de desmistificar o preconceito relativamente à arte de rua, “que por muitas vezes é desvalorizada por não decorrer dentro de uma sala de espetáculos. Nada mais errado e esta será um excelente oportunidade para dar visibilidade e para valorizar o teatro de rua”.

Paulo Cafôfo revelou ainda que o seu Executivo quer valorizar projetos e artistas regionais, mas também dinamizar o Funchal, “confirmando o seu caráter cosmopolita junto dos turistas”.

“Na rota do cartaz artístico estão 7 praças ou largos, ou seja, a cultura estará a pulsar por toda cidade, pelo que esta será também uma oportunidade para dinamizar o comércio e a economia local”, finalizou o autarca, apelando a que a população “venha à cidade, venha ver teatro e conhecer talentos regionais de enorme qualidade.”