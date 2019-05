Funchal recebe europeu de masters de atletismo

O Sindicato dos professores da Madeira apresenta três medidas: a aprovação de um regime específico de aposentação dos docentes, a aprovação de medidas regionais que combatam o desgaste e o envelhecimento do corpo docente e a aplicação da lei da pré-reforma, publicada no dia 5 de fevereiro, a todos os colegas com 55 ou mais anos que a deseje.