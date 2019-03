Funchal recebe Fórum Regional de Autarquias Participativas

O Funchal vai receber esta sexta-feira, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, o Fórum Regional de Autarquias Participativas, em parceira com a rede nacional. O objectivo do evento passa por criar espaços de debate e reflexão sobre a democracia participativa e cidadã.

Durante esta iniciativa serão apresentados os Núcleos Locais de Proteção Civil e a Assembleia Municipal Jovem, e apresentado uma exposição no átrio da câmara alusivo à Unidade de Democracia Participativa.

No fórum está ainda previstas iniciativas da Câmara Municipal de Valongo e da Lourinhã, e da União de Freguesias de Massamá e Monte Abraão, e ainda a apresentação do projeto Sharing Lisboa, da Câmara Municipal de Lisboa.

Os interessados em participar no Fórum Regional das Autarquias Participativas podem fazer as suas inscrições em: http://www.portugalparticipa.pt/, ou em https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG8NJvkVc-iXLI1NUz8j1NA0KQVdSmNuGvYp0Zaa-3mFhi_g/viewform