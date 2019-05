Funchal recebe reunião da rede Yenesis para combate ao desemprego jovem

O Funchal vai receber esta terça e quarta-feira, no Sé Boutique Hotel, a segunda reunião da rede Yenesis, um programa que se destina a combater o desemprego jovem, através da formação em áreas do emprego verde, eficiência energética, energias renováveis, turismo e mobilidade sustentável e inovação empresarial.

O projeto Yenesis envolve 10 parceiros de 8 países (Noruega, Espanha, Chipre, Grécia, Estónia, Itália, Croácia e Portugal), e é co-financiado pelo EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment, e tem como alvo jovens entre os 25 e os 29 anos que não estudam, não trabalham e não frequentam formação profissional (NEETs).

Os associados do Yenesis vão seleccionar 12 NEETs para participar em ações de formação, estar em contacto com boas práticas de empregos verdes na Noruega, participar numa experiência laboral de um mês num dos países parceiros do projeto, e de seis meses na Região, em articulação com entidades públicas e empresas regionais.

Na Madeira a Agência Regional da Energia e Ambiente (AREAM) é a entidade parceira do Yenesis.