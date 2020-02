Funchal revoga plano de pormenor do Castanheiro

A reunião de Câmara da Câmara Municipal do Funchal aprovou, com votos favoráveis da Coligação Confiança, e a abstenção do PSD e CDS-PP, a revogação do plano de pormenor do Castanheiro.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Gouveia, defende que a revogação do plano de pormenor do Castanheiro é uma forma de “fomentar a reabilitação urbana” e apela a que a Assembleia Municipal do Funchal não volte a inviabilizar o trabalho que tem vindo a ser feito, como aconteceu “com prédios devolutos onde chumbaram a identificação e classificação de prédios como devolutos e mantendo alguma situações de insegurança e insalubridade”.

O autarca pediu “haja o bom senso” de perceber que os instrumentos que estão ao nosso dispor devem ser utilizados para benefício da cidade.