Funchal tem 29 vagas disponíveis para Programas de Formação em Contexto de Trabalho

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) tem abertas 29 novas vagas para o seu Programa Municipal de Formação e Ocupação em Contexto de Trabalho (PMFOCT). Os programas disponíveis estão direcionados para áreas como as Águas do Funchal, Ambiente, Fiscalização, Juventude, Mercados Municipais, entre outros.

A Autarquia relembra que recentemente foram alterados os critérios de admissão a estes programas, o que permite que antigos participantes possam voltar a inscrever-se, desde que o projeto escolhido seja para uma área de atividade diferente da primeira participação. A formação de base exigida para concorrer aos programas varia desde a escolaridade obrigatória até às licenciaturas.

O programa destina-se a desempregados residentes no concelho do Funchal, aos quais será atribuída uma bolsa mensal no valor de 438,81€ (valor de referência do IAS – Indexante dos Apoios Sociais). No final do programa, que terá a duração máxima de 18 meses, os participantes terão ainda direito a um prémio financeiro de incentivo e integração.

As inscrições efetuam-se na Loja do Munícipe do Funchal, cabendo aos candidatos entregar um formulário preenchido onde conste o projeto do seu interesse e cópia dos documentos requeridos no Regulamento do Programa Municipal de Formação e Ocupação em Contexto de Trabalho.

Os Programas de Formação em Contexto de Trabalho com candidaturas abertas são os seguintes: