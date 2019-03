Funchal transfere 1,7 milhões de euros para juntas de freguesia

O município do Funchal tem a intenção de transferir 1,7 milhões de euros, em 2019, para as juntas de freguesia, disse Paulo Cafôfo, presidente da autarquia, durante a assinatura de quatro protocolo entre as juntas de freguesia de São Gonçalo e associações.

“É um montante superior às receitas das Juntas provenientes do Orçamento de Estado, o que faz com que o Município seja a principal fonte de financiamento destas”, sublinhou o autarca. Cafôfo referiu anda que os apoios aos associativismo triplicaram desde 2014 e já são superiores a um milhão de euros.

O autarca salientou ainda que o município tem uma visão de “desenvolvimento local integrado” e é nesse sentido que tem apostado no “reforço de competências” do poder local, através da transferência de mais verbas e competências para as juntas de freguesia.