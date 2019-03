Funchal vai criar Eco-Parque marinho

A reunião de Câmara do Funchal aprovou a criação de um Eco-Parque marinho, numa área que terá estatuto de paisagem protegido, entre a Pontinha e a Ponta da Cruz.

Este projecto do Eco-Parque marinho do Funchal, explica Paulo Cafôfo, presidente da Câmara Municipal do Funchal, passa por ser uma área de proteção ambiental, “numa zona de mar que, do nosso ponto de vista, necessita de ser valorizada”.

Com este Eco-Parque marinho pretende, acrescenta o autarca, assegurar “a conservação da natureza e da biodiversidade marinha na área abrangida, a produção de conhecimento científico e, por último, as condições para a prática de modalidades lúdicas e de lazer, com importantes implicações ao nível turístico”.

O autarca referiu que embora esta seja uma iniciativa do município do Funchal cabe agora à Assembleia Legislativa da Madeira legislar sobre o eco-parque marinho.

“Logo esperamos que a submissão do projeto mereça a apreciação favorável de todos os partidos, face ao objetivos pretendidos, e que a sua criação seja realmente formalizada”, afirma Cafôfo.

O autarca disse ainda que o município já está a proceder aos trabalhos que visam o alargamento do Caminho do Jamboto, uma obra há muito ansiada nas zonas altas da freguesia de Santo António.