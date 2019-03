Funchal vai ter disponível ‘contact center’ virtual

A autarquia do Funchal adjudicou a aquisição de um ‘contact center’, um software que vai permitir um contacto virtual, entre município e munícipes. A expectativa é que este serviço esteja operacional ainda este mês.

“Os contactos na autarquia serão centralizados e irão funcionar durante todos os dias do ano. Teremos uma triagem e uma distribuição dos assuntos para os serviços o que vem facilitar os tempos de resposta e contacto com a autarquia”, explicou Paulo Cafôfo, presidente da Câmara Municipal do Funchal, na reunião de câmara.

O custo da aquisição deste equipamento foi de 41 mil euros e tem como um dos objectivos evitar que as pessoas se desloquem à autarquia, reforçou o autarca.

Cafôfo referiu que a loja do munícipe tem sido um instrumento eficaz na modernização administrativa, tendo em conta os 137 mil atendimentos, sendo que 42 mil são feitos presencialmente e 95 mil por via telefone ou e-mail.