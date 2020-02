Numa noite em que o funcho assume o papel principal, o Projeto Legado, desenvolvido pelo Restaurante Terreiro, que faz parte da Savoy Signature, embora gerido de forma independente, voltou à época do descobrimento da Madeira e do Porto Santo para contar uma história através dos sabores.

A escolha do funcho como elemento principal do jantar tem a ver com a altura em que se deu a povoação do Funchal. O consultor gastronómico Nuno Nobre salientou que, segundo a lenda, os primeiros povoadores encontraram abundância de funcho na cidade e que é daí que vem o nome Funchal.

Desta forma, o jantar contemplou sete momentos e mais um dentinho pelas mãos dos Chefs Alexandre Henriques e Francisco Silva. Começou por recordar a altura em que os descobridores andavam em pleno Atlântico, com uma canja de gaiado, seguindo-se a descoberta do Porto Santo em 1418, daí o Legado homenagear o coelho do Porto Santo através de um escabeche.

