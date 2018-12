Fundação de Donald Trump chega a acordo de dissolução com procuradoria-geral da Nova Iorque

A fundação de caridade do presidente norte-americano, Donald Trump – Trump Foundation, concordou em dissolver-se sob a supervisão do tribunal após um processo da procuradoria-geral de Nova Iorque ter acusado a família do presidente eleito de violarem as leis de financiamento da campanha presidencial ao aceitarem um donativo de um grupo que apoiava a então procuradora-geral da Florida, Pam Bondi, em 2013. Os Trump também terão abusado da isenção de impostos a que tinham direito, explica a CNN.

“A nossa investigação revelou um chocante padrão de ilegalidade envolvendo a Fundação Trump, incluindo uma coordenação ilegal com a campanha presidencial de Trump, uma auto-negociação intencional e repetitiva e muito mais”, explicou o gabinete da procuradora-geral Barbara Underwood em comunicado, acrescentando que a fundação era “um talão de cheques que servia os negócios e os interesses políticos do senhor Trump”.

Barbara Underwood, Procuradora Geral do estado e democrata, disse que os bens da Fundação Donald J. Trump serão distribuídos pelas instituições de caridade escolhidas pela entidade judicial. O acordo está sujeito à aprovação de um juiz do estado de Nova York.

“Esta é uma vitória importante que deixa claro que as leis se aplicam a todos”, referiu ainda a procuradoria-geral de Nova Iorque, citada pela CNN. “Vamos dar continuidade ao processo para assegurar que a Fundação Trump e os seus diretores respondem pelas suas repetidas violações da lei federal e estatal.”