Fundador da Web Summit sobre João Vasconcelos: “Fez muito para promover as startups portuguesas no mundo”

O fundador da Web Summit, Paddy Cosgrave apresentou as suas condolências face ao falecimento do antigo secretário de Estado da Indústria João Vasconcelos.

Na rede social Twitter, o criador da maior cimeira tecnológica no mundo, lamentou a morte do antigo secretário de Estado, referido os esforços e contributos que fez para promover e apoiar as startups portuguesas no mundo inteiro. ”Vamos sentir a falta dele”, concluiu.

Very sad to hear that João Vasconcelos has passed away. As minister he was so passionate about startups and Portugal. He did a huge amount to promote Portuguese startups on the world stage. We will all miss him.

— Paddy Cosgrave (@paddycosgrave) March 26, 2019