Fundadores da Tendência Esperança e Movimento desfiliam-se do CDS-PP

Abel Matos Santos, ex-vogal da direção de Francisco Rodrigues dos Santos e fundador da Tendência Esperança em Movimento (TEM), e Luís Gagliardini, outro membro fundador da única tendência interna do partido, vão sair do CDS-PP, anunciaram ambos num comunicado enviado este sábado à redação.

Abel Matos Santos, que concorreu à liderança dos centristas no último congresso nacional, desistindo então a favor de Francisco Rodrigues dos Santos, e Luís Gagliardini salientam que, embora tenham ajudado a eleger Francisco Rodrigues dos Santos, optam por abandonar o partido por não se reverem no atual rumo do CDS-PP.

“As políticas tomadas por este CDS não representam a nossa forma de estar, pensar e agir. Não nos sentimos representados nem sentimos que possamos representar este CDS”, afirmam.

Considerando que “este CDS tomou o mesmo caminho que tende a torná-lo irrelevante na política nacional, que pouco faz para se regenerar” e sem “perspetivas de mudança”, Matos Santos e Luís Gagliardini argumentam que o “que se apresenta como alternativa é uma deriva que nada tem a ver com a essência democrata cristã do partido”.

“Deste modo, a única posição lúcida a tomar é a de nos desfiliarmos, para que nós e este CDS se possam sentir livres e de bem consigo próprios”, escreveram.

Ainda assim, Abel Matos Santos e Luís Gagliardini garantem que vão continuar “a participar na vida pública e política”.

Abel Matos Santos e Luís Gagliardini filiaram-se no CDS-PP durante a presidência de José Ribeiro e Castro (2005-2007), tendo fundado a TEM, a única corrente de opinião formalizada na história daquele partido. Ambos consideram que a TEM fundou e representa a ala mais conservadora dos centristas.

Matos Santos chegou a integrar a atual direção do CDS-PP, como vogal da comissão executiva de Francisco Rodrigues dos Santos. Mas saiu a 4 de fevereiro de 2020, duas semanas depois ter assumido funções, na sequência da divulgação de declarações polémicas.

No dia seguinte, Luís Gagliardini Graça demitiu-se da Comissão Política Nacional, o órgão mais alargado da direção, em solidariedade com Abel Matos Santos.

Nas últimas eleições presidenciais, nas quais o CDS recomendou o voto em Marcelo Rebelo de Sousa, Abel Matos Santos declarou apoio a André Ventura, do Chega.