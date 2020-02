Fundo britânico compra edifício em Lisboa por 22,3 milhões de euros

O fundo britânico Avignon Capital e York Capital Management comprou por 22,3 milhões um edifício na Avenida Miguel Bombarda, que pertencia ao Banco Santander, numa operação assessorada pela consultora imobiliária Savills.

O empreendimento outrora ocupado pelo banco e empresas do grupo Santander, é composto por nove andares acima do solo e cinco subterrâneos, disponibilizando uma área bruta locável de 7.240 m2 e 91 lugares de estacionamento.

Alberto Henriques, Senior Analyst do Departamento de Capital Markets da Savills Portugal, afirma que “foi com bastante satisfação que concluímos 2019 com a concretização desta transação que assume um impacto substancial no mercado de escritórios da capital”.

Com este negócio o responsável salienta que “Lisboa continua a ter uma procura muito acentuada por parte de ocupantes que pretendem escritórios de qualidade e dimensão num momento de escassa disponibilidade de stock, este facto tem contribuído para que os investidores internacionais mantenham a cidade no seu radar e motivam também novos investidores a entrar no nosso mercado, como foi o caso da Avignon Capital”.